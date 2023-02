Ferrari: dividendo in crescita, 1,8 euro agli azionisti (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Ferrari proporrà agli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 1,810 euro per azione ordinaria, il 33% in più dell'anno precedente. Complessivamente saranno distribuiti circa 329 milioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Laproporràla distribuzione di unpari a 1,810per azione ordinaria, il 33% in più dell'anno precedente. Complessivamente saranno distribuiti circa 329 milioni ...

