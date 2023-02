Ferragnez e Sanremo, la Rai chiarisce:”Le immagini girate all’interno del teatro Ariston, incluso il backstage, sono di nostra pertinenza esclusiva” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nonostante Sanremo sia finito, continua la polemica riguardo la coppia più seguita sui social: Chiara Ferragni e Fedez. In tanti avevano parlato di come quanto avvenuto dietro le quinte del Festival subito dopo il famoso bacio tra il rapper e Rosa Chemical potesse diventare materiale esclusivo per le riprese della seconda stagione della loro serie: The Ferragnez. A far discutere è stata soprattutto la questione dei diritti d’immagine “che i due influencer avrebbero ceduto solo parzialmente, cosa che si è potuta già intuire guardando il Dietrofestival”, secondo quanto riportato da Fanpage. Non è tardata ad arrivare la precisazione della Rai riguardo la presenza della troupe del documenario Amazon Prime Video The Ferragnez a Sanremo: “Le immagini girate all’interno del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nonostantesia finito, continua la polemica riguardo la coppia più seguita sui social: Chiara Ferragni e Fedez. In tanti avevano parlato di come quanto avvenuto dietro le quinte del Festival subito dopo il famoso bacio tra il rapper e Rosa Chemical potesse diventare materiale esclusivo per le riprese della seconda stagione della loro serie: The. A far discutere è stata soprattutto la questione dei diritti d’immagine “che i due influencer avrebbero ceduto solo parzialmente, cosa che si è potuta già intuire guardando il Dietrofestival”, secondo quanto riportato da Fanpage. Non è tardata ad arrivare la precisazione della Rai riguardo la presenza della troupe del documenario Amazon Prime Video The: “Ledel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi La sinistra vince solo a Sanremo ??? Dai Ferragnez in giù tutti hanno lucrato sui contenuti socia… - LaVeritaWeb : I Ferragnez e Amadeus hanno fatto pubblicità gratuita a Instagram all’Ariston: ora la Corte dei Conti vuole indagar… - FQMagazineit : Ferragnez e Sanremo, la Rai chiarisce:”Le immagini girate all’interno del teatro Ariston, incluso il backstage, son… - bastaaadesso : cmq io non ho capito cosa sia successo ai ferragnez perche fino a sanremo sembrava andare tutto bene, boh - MirtillaMalco12 : In tutto questo sono nera anche con @ChiaraFerragni che ha fatto la pazza da Sanremo in poi, porca puttana ma ti re… -