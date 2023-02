“Fermati, non puoi farlo”. GF Vip 7, la regia s’accorge di Daniele Dal Moro e scatta l’avviso (Di venerdì 24 febbraio 2023) Daniele Dal Moro, il rimprovero arriva dai piani alti del GF Vip 7. Di recente sul gieffino sono cadute aspre critiche in merito alla decisione presa nei riguardi di Antonino Spinalbese in merito alla questione di una giacca che l’ex di Belen avrebbe chiesto al compagno di gioco: “Non posso perché ho paura che si possa sporcare“. Valanghe di critiche su Daniele Dal Moro, ma le questioni che riguardano il gieffino non si fermano a questo. Daniele dal Moro rimproverato dagli autori del GF Vip 7. Nel corso dell’ultima messa in onda del programma il pubblico ha assistito alla punizione di 4 concorrenti che avrebbero violato il regolamento del gioco, ovvero Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, sorpresi nel van a spifferare confidenze su altri vipponi e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023)Dal, il rimprovero arriva dai piani alti del GF Vip 7. Di recente sul gieffino sono cadute aspre critiche in merito alla decisione presa nei riguardi di Antonino Spinalbese in merito alla questione di una giacca che l’ex di Belen avrebbe chiesto al compagno di gioco: “Non posso perché ho paura che si possa sporcare“. Valanghe di critiche suDal, ma le questioni che riguardano il gieffino non si fermano a questo.dalrimproverato dagli autori del GF Vip 7. Nel corso dell’ultima messa in onda del programma il pubblico ha assistito alla punizione di 4 concorrenti che avrebbero violato il regolamento del gioco, ovvero Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, sorpresi nel van a spifferare confidenze su altri vipponi e ...

