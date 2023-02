Fedez, situazione precipitata: "Gli amici gli hanno detto no". Cacciato di casa? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Da giorni la casa più famosa d'Italia non è più quella del Grande Fratello Vip, dove pure ne succedono di cotte e di crude. No, ormai l'appartamento più chiacchierato di tutti è quello dei Ferragnez di CityLife a Milano, dove si vivono giorni di crisi tra Chiara e Federico. Una sorta di “guerra dei Roses” all'italiana. Il bubbone, già formatosi evidentemente da un po' di tempo, è esploso durante il Festival di Sanremo. Da un lato, la pacatezza e la gentilezza della Ferragni nella sua co-conduzione e nella sua lettera alla se stessa bambina; dall'altro, le esternazioni politiche di Fedez sulla nave da crociera prima e le performance hot sul palco dell'Ariston con Rosa Chemical poi. E, una volta finita la kermesse, il ritorno a Milano e una separazione che, da social (niente più stories e contenuti di coppia, ma ognun per sé), è diventata effettiva anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Da giorni lapiù famosa d'Italia non è più quella del Grande Fratello Vip, dove pure ne succedono di cotte e di crude. No, ormai l'appartamento più chiacchierato di tutti è quello dei Ferragnez di CityLife a Milano, dove si vivono giorni di crisi tra Chiara e Federico. Una sorta di “guerra dei Roses” all'italiana. Il bubbone, già formatosi evidentemente da un po' di tempo, è esploso durante il Festival di Sanremo. Da un lato, la pacatezza e la gentilezza della Ferragni nella sua co-conduzione e nella sua lettera alla se stessa bambina; dall'altro, le esternazioni politiche disulla nave da crociera prima e le performance hot sul palco dell'Ariston con Rosa Chemical poi. E, una volta finita la kermesse, il ritorno a Milano e una separazione che, da social (niente più stories e contenuti di coppia, ma ognun per sé), è diventata effettiva anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... c26338252 : Potrebbero chiarire la situazione almeno con i followers. Invece col cavolo che stoppano l'hype?? #fedez… - Carolyn_7907 : RT @leavemealonebu1: Situazione sentimentale: @Fedez nel videoclip #MeglioDelCinema - blusewillis2 : RT @ValerioCoscetti: Non capisco come possiate stare qui a cazzeggiare mentre a pochi passi da noi la situazione è sempre più drammatica, i… - IlGab65 : @Fedez dopo la Scenetta porno a San Remo invece di fare le foto con questo mezz’uomo falle con i tuoi figli che non… - ValerioCoscetti : Non capisco come possiate stare qui a cazzeggiare mentre a pochi passi da noi la situazione è sempre più drammatica… -