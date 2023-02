Fedez-Selvaggia Lucarelli | scontro su uova di Pasqua e beneficenza | «Hai un' ossessione» Lui balbetta ed è in difficoltà

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : Dopo i pandori di #ChiaraFerragni, le uova di Pasqua solidali di #Fedez e la beneficenza opaca: i soldi vanno alla… - nvisiblesuicide : Ancora una volta #Fedez viene 'smascherato' da Selvaggia Lucarelli. La sua 'beneficenza' sulle uova di Pasqua è in… - leggoit : Fedez-Selvaggia Lucarelli, scontro su uova di Pasqua e beneficenza: «Hai un'ossessione». Lui balbetta ed è in diffi… - takemetoleeyum : RT @DrApocalypse: #Fedez replica a Selvaggia Lucarelli. “La tua ossessione nei miei confronti ha oggi superato un limite”. Vederlo tanto i… - PUSSlFIED : RT @DrApocalypse: #Fedez replica a Selvaggia Lucarelli. “La tua ossessione nei miei confronti ha oggi superato un limite”. Vederlo tanto i… -

Nella primaesordisce rivolgendosi all'autrice dell'articolo: "CaraLucarelli , la tua ossessione nei miei confronti ha superato un limite. Hai scritto un articolo in cui asserisci ...Preso di mira daLucarelli, però,ha deciso di replicare. "La tua ossessione nei miei confronti ha superato oggi un limite che ti ha fatto fare un grande passo falso " ha esordito il ...

Fedez-Selvaggia Lucarelli, scontro su uova di Pasqua e beneficenza: «Hai un'ossessione». Lui balbetta ed è in leggo.it

Uovo di Pasqua di Fedez: beneficenza o marketing (di nuovo) Ce lo spiega Selvaggia Lucarelli Dissapore

Dopo i pandori Ferragni anche le uova di Fedez: Selvaggia Lucarelli asfalta il rapper Gossipblog

Fedez, uovo pasquale che fa beneficenza a Carlo De Benedetti Il Fatto Quotidiano

Chiara Ferragni, spunta la lettera a se stessa bambina scritta dalla moglie dell'ex. Selvaggia Lucarelli: «Vi leggo.it

Fedez è tornato sui social per replicare contro un articolo di Selvaggia Lucarelli e ha mostrato un’evidente balbuzie. Da giorni Fedez non appare sui social ma, nelle scorse ore, ha postato alcune ...I fan di Fedez sono in apprensione per la balbuzie. Cresce la preoccupazione dei fan dopo alcune storie in cui il rapper mostra serie difficoltà nel parlare ...