(Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) –tra. La giornalista, che in un articolo sul Fatto Quotidiano si è soffermata sulla vendita di uova di Pasqua a cui‘cede’ il volto e ha acceso i riflettori sulla natura commerciale dell’operazione. Il rapper ha replicato con diverse storie su Instagram.torna a parlare del ‘modo’ di fare beneficenza dei Ferragnez, parlando di un’operazione commerciale e accusando la coppia di “scarsa trasparenza”. Dopo aver ricordato il caso del pandoro Ferragni, la giornalista scrive: “Non si capisce ancora una volta se il numero delle uova vendute inciderà sull’entità della cifra donata, non si capisce se è un’operazione benefica o commerciale o entrambe le cose, sesia benefattore o beneficiato e perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnricoAncillott : @fratotolo2 Stavolta tifo per Fedez: a suo modo ha fatto beneficienza, ha problemi fisici, e ci ricorda anche che q… - sirenadispersa : RT @jonathanzacconi: La cosa preoccupante è che Selvaggia Lucarelli parla con prove e fatti (fa la giornalista) ma nessuno nota questo. I c… - DarioDott : RT @Libero_official: Dopo i pandori di #ChiaraFerragni, le uova di Pasqua solidali di #Fedez e la beneficenza opaca: i soldi vanno alla fon… - fisco24_info : Fedez-Selvaggia Lucarelli, nuovo scontro: (Adnkronos) - Il rapper replica alla giornalista sulla questione uova di… - ildiopside : RT @DrApocalypse: #Fedez replica a Selvaggia Lucarelli. “La tua ossessione nei miei confronti ha oggi superato un limite”. Vederlo tanto i… -

Di chi è la fondazione Di Carlo De Benedetti e quindi alla Lucarelli tanto è bastato per dire:riempie le tasche di De Benedetti. Leggi ancheLucarelli contro Chiara Ferragni, l'arte ...... 'Tu guadagni' La spiegazione fornita dasulla beneficenza tramite le uova di Pasqua non ha però convinto per nienteLucarelli , che ha pubblicato altri post su instagram in cui non ...

Chiara Ferragni e Fedez a cena insieme, crisi superata Intanto lui balbetta sui social La Gazzetta dello Sport

Fedez risponde a Selvaggia Lucarelli e poi si scusa per la balbuzie La7

Cosa succede a Fedez Nuovo episodio di balbuzie: «Mi scuso, è un problema che ho da un po’ di tempo» Corriere TV

Fedez e Chiara Ferragni riapparsi insieme al ristorante. E lui si scusa per la balbuzie la Repubblica

Elettra Lamborghini e la frecciatina sui social: «La m*** che dai ti torna indietro» Fedez-Selvaggia Lucarelli, scontro su uova di Pasqua e beneficenza: «Hai un'ossessione». Lui balbetta ed è in ...(Adnkronos) - Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Fedez. La giornalista, che in un articolo sul Fatto Quotidiano si è soffermata sulla vendita di uova di Pasqua a cui Fedez 'cede' il volto e ha acceso i ...