Fedez risponde a Selvaggia Lucarelli sull’uovo di Pasqua | “Mai peggiore di te”

Arriva sugli scaffali dei supermercati l'uovo di Pasqua di Fedez, che fa infuriare Selvaggia Lucarelli. Dopo il Pandoro di Chiara Ferragni, anche Fedez sposa un progetto simile. Stavolta il prodotto commercializzato è un uovo di Pasqua attraverso il quale il rapper devolverà una cifra non meglio specificata in beneficenza. L'iniziativa riguarda le uova di Pasqua prodotte dall'azienda dolciaria cremonese Walcor ed ispirate al rapper da milioni di follower. Sulle pagine de Il Fatto Quotidiana, Selvaggia Lucarelli lamenta poca luce sui fatti: non è nota la cifra che verrà devoluta in beneficenza all'ente Tog e pare che non sia comunque legata alle vendite del prodotto. Fedez le risponde ...

