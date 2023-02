Fedez malattia | su Instagram trema | balbetta e spaventa i fan | cosa sta succedendo? VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dede929300 : RT @EMazz333: #Fedez lo disse qualche anno fa di aver scoperto di essere predisposto alla sclerosi multipla. È una malattia terribile, e sp… - EMazz333 : #Fedez lo disse qualche anno fa di aver scoperto di essere predisposto alla sclerosi multipla. È una malattia terri… - Danyboy1991 : Tre storie dove trema. Tre storie da solo fatte non si sa dove. Settimana scorsa gli sono andato contro pesantemen… - Ehi_befree : @masterluxmaster @NicolaPorro Giordano ha negato di avere chiesto a qualcuno di indagare sulla sessualità di Fedez.… - Lucatn2 : @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Caro Giordano devi capire che Fedez e stato profondamente scosso da una grave malat… -

E la suaè sempre stata un grande dolore per la star del cinema italiano. Ma il Pontefice, ... Articoli più letti Crisi Ferragni -: lui cerca ospitalità dagli amici, ma il piano non ...C'è chi ha unaoncologica o infettiva. Di sicuro la spada di Damocle ti porta a essere a ... Articoli più letti Crisi Chiara Ferragni -: lui dorme sul divano di Redazione People Clara ...

Fedez a Sanremo: un freestyle in cui parla della sua malattia Rockol.it

Fedez a Sanremo con un freestyle sulla sua malattia (e non solo) Radio 105

Sanremo, Fedez parla della malattia e si commuove ricordando Vialli CremonaOggi

Fedez e malattia: com'è cambiata la sua vita dopo il tumore, come sta oggi Blog Tivvù

Fedez e la giornata mondiale contro il tumore: «Il mio pensiero va a tutti i malati oncologici» ilmattino.it

Fedez torna su Instagram. E i fan si preoccupano. Non parla della crisi con Chiara Ferragni, ma riappare sui social per replicare a delle accuse che gli sono arrivate in rete in merito a una ...I fan di Fedez sono in apprensione. Cresce la preoccupazione dei fan dopo alcune storie in cui il rapper mostra serie difficoltà nel parlare ...