Fedez, le sue ultime storie su Instagram spaventano i fan: “Preoccupati per lui” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Continuano a far preoccupare e discutere le condizioni di Fedez, che è apparso nelle ultime ore sui social in uno stato chiaramente alterato. Il rapper è reduce dalle apparizioni poco gradite al Festival di Sanremo. Festival di cui sarebbe dovuta essere protagonista sua moglie, Chiara Ferragni. Invece il rapper è stato accusato di averle rubato la scena, soprattutto con il bacio a Rosa Chemical, super discusso nei giorni successivi. Dopo la breve sparizione dai social e la presunta crisi coniugale, Fedez è tornato a parlare di sé. In particolare, alcune storie rivolte a Selvaggia Lucarelli hanno mostrato il problema di balbuzie di cui ultimamente si è detto sopraffatto. I due discutevano, come sempre, su divergenze e punti di vista differenti, in questo caso a proposito di una beneficenza fatta da ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Continuano a far preoccupare e discutere le condizioni di, che è apparso nelleore sui social in uno stato chiaramente alterato. Il rapper è reduce dalle apparizioni poco gradite al Festival di Sanremo. Festival di cui sarebbe dovuta essere protagonista sua moglie, Chiara Ferragni. Invece il rapper è stato accusato di averle rubato la scena, soprattutto con il bacio a Rosa Chemical, super discusso nei giorni successivi. Dopo la breve sparizione dai social e la presunta crisi coniugale,è tornato a parlare di sé. In particolare, alcunerivolte a Selvaggia Lucarelli hanno mostrato il problema di balbuzie di cui ultimamente si è detto sopraffatto. I due discutevano, come sempre, su divergenze e punti di vista differenti, in questo caso a proposito di una beneficenza fatta da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... voidvalee : RT @viperaonthesofa: Vedere #Fedez in questo stato nelle sue ultime storie fa capire che dietro il suo essersi allontanato dai social c’è b… - waitingvhaz : RT @viperaonthesofa: Vedere #Fedez in questo stato nelle sue ultime storie fa capire che dietro il suo essersi allontanato dai social c’è b… - OnlyHipStarr : RT @viperaonthesofa: Vedere #Fedez in questo stato nelle sue ultime storie fa capire che dietro il suo essersi allontanato dai social c’è b… - fra2301 : RT @viperaonthesofa: Vedere #Fedez in questo stato nelle sue ultime storie fa capire che dietro il suo essersi allontanato dai social c’è b… - Indira813 : RT @viperaonthesofa: Vedere #Fedez in questo stato nelle sue ultime storie fa capire che dietro il suo essersi allontanato dai social c’è b… -