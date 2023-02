Fedez, il grave problema emerge nelle stories: fan preoccupati, parla a fatica (Di venerdì 24 febbraio 2023) La crisi matrimoniale sembra non essere l’unico problema di Federico Lucia. Alcuni video postati ultimamente stanno allarmando molto i fan. Sono sempre meno le stories in cui si presenta, e sono praticamente tutte per presentare il suo nuovo podcast, Wolf. Nell’ultima conferenza stampa si è capito perché: Fedez sembra avere un grosso problema di balbuzie. La voce trema, va avanti a fatica, mentre il viso è contratto: Fedez, ultimamente, sta facendo un evidente sforzo quando parla in pubblico. Fedez, nello spiegare i suoi problemi, ha voluto ironizzare: “Spero che non mi parta la balbuzie come oggi, è incredibile”. Anche oggi, in alcune stories a difesa della sua associazione Amici di Tog contro alcune accuse sollevate -evento ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 febbraio 2023) La crisi matrimoniale sembra non essere l’unicodi Federico Lucia. Alcuni video postati ultimamente stanno allarmando molto i fan. Sono sempre meno lein cui si presenta, e sono praticamente tutte per presentare il suo nuovo podcast, Wolf. Nell’ultima conferenza stampa si è capito perché:sembra avere un grossodi balbuzie. La voce trema, va avanti a, mentre il viso è contratto:, ultimamente, sta facendo un evidente sforzo quandoin pubblico., nello spiegare i suoi problemi, ha voluto ironizzare: “Spero che non mi parta la balbuzie come oggi, è incredibile”. Anche oggi, in alcunea difesa della sua associazione Amici di Tog contro alcune accuse sollevate -evento ...

