Fedez-Ferragni: e pace fu. La foto della cena insieme (Di venerdì 24 febbraio 2023) Finalmente metà degli italiani potranno dormire tranquilli: è arrivata la notizia che molti aspettavano e sognavano. Non sono stati necessari flash mob nazionali, né petizioni o mobilitazioni politiche: i Ferragnez avrebbero – il condizionale è d’obbligo, per ora – fatto pace. La crisi che ha tenuto banco per giorni è stata forse archiviata. Dopo settimane in cui lui (pare) dormisse sul divano, e Chiara gli rivolgeva a malapena la parola, reo di averla oscurata in quello che avrebbe dovuto essere la sua consacrazione mediatica assoluta, il Festival di Sanremo, tra i Beckham italiani è tornato il sereno. La prova, una foto esclusiva pubblicata dal Tom Ponzi del gossip, Alberto Dandolo, li ritrae sorridenti a cena insieme, in quel di Milano, al rinomato e chic “Casa Cipriani”. Chiara, tra una sfilata e l’altra ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 febbraio 2023) Finalmente metà degli italiani potranno dormire tranquilli: è arrivata la notizia che molti aspettavano e sognavano. Non sono stati necessari flash mob nazionali, né petizioni o mobilitazioni politiche: i Ferragnez avrebbero – il condizionale è d’obbligo, per ora – fatto. La crisi che ha tenuto banco per giorni è stata forse archiviata. Dopo settimane in cui lui (pare) dormisse sul divano, e Chiara gli rivolgeva a malapena la parola, reo di averla oscurata in quello che avrebbe dovuto essere la sua consacrazione mediatica assoluta, il Festival di Sanremo, tra i Beckham italiani è tornato il sereno. La prova, unaesclusiva pubblicata dal Tom Ponzi del gossip, Alberto Dandolo, li ritrae sorridenti a, in quel di Milano, al rinomato e chic “Casa Cipriani”. Chiara, tra una sfilata e l’altra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - elio_vito : Comunque, a voler censurare e bandire dalla TV in nome del decoro e della morale Ferragni e Fedez, una giovane copp… - stanzaselvaggia : Dopo il pandoro Ferragni arriva l’uovo di Fedez. Anche in questo caso si parla di beneficenza, ma non è legata al n… - cotza_gianluca : RT @opificioprugna: Tutti preoccupati per l'assenza di Fedez dai social: secondo me è semplicemente a letto con l'influencer. (Gianluca Cot… - infoitcultura : Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto pace? Spunta la foto dei Ferragnez a cena insieme (sorridenti) -