Fedez, è scontro con Selvaggia Lucarelli su uova di Pasqua e beneficenza: “Hai un’ossessione” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Fedez. Nella giornata di oggi, 24 febbraio 2023, il rapper è tornato su Instagram per rispondere ad un articolo scritto dalla giornalista per il Fatto quotidiano sul modo di fare beneficenza di Fedez attraverso delle uova di Pasqua con la sua immagine e una donazione a una fondazione che fa capo all’imprenditore Carlo De Benedetti. “Cara Selvaggia la tua ossessione nei miei confronti ti ha fatto fare un grande passo falso”, ha tuonato il rapper con una leggera balbuzie che ha allarmato i fan. Ma facciamo un passo alla volta. Cosa è successo tra Fedez e Selvaggia Lucarelli? La giornalista nell’articolo ha parlato di un’operazione commerciale, ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nuovotra. Nella giornata di oggi, 24 febbraio 2023, il rapper è tornato su Instagram per rispondere ad un articolo scritto dalla giornalista per il Fatto quotidiano sul modo di farediattraverso delledicon la sua immagine e una donazione a una fondazione che fa capo all’imprenditore Carlo De Benedetti. “Carala tua ossessione nei miei confronti ti ha fatto fare un grande passo falso”, ha tuonato il rapper con una leggera balbuzie che ha allarmato i fan. Ma facciamo un passo alla volta. Cosa è successo tra? La giornalista nell’articolo ha parlato di un’operazione commerciale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Scontro tra Fedez e Mario Giordano, Matteo #Salvini interviene in difesa del giornalista: 'Gente che invoca, parla… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Fedez-Selvaggia Lucarelli, scontro su uova di Pasqua e beneficenza: «Hai un'ossessione». Lui balbetta ed è in difficoltà https… - leggoit : Fedez-Selvaggia Lucarelli, scontro su uova di Pasqua e beneficenza: «Hai un'ossessione». Lui balbetta ed è in diffi… - manegionni : RT @SecolodItalia1: Scontro tra Fedez e Giordano: il 90% della rete sta dalla parte del giornalista. Anche la comunità Lgbt - mrzchm : RT @RobertoAvventu2: Scontro tra Fedez e Giordano: il 90% della rete sta dalla parte del giornalista. Anche la comunità Lgbt -