Fedez e Rosa Chemical, "schiaffo" a Giovanardi: cosa succede in procura (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Nessun atto osceno a Sanremo": la procura ha chiesto l'archiviazione per il caso Fedez-Rosa Chemical all'Ariston. Tutto era partito dall'esposto di Pro Vita nei confronti dei due cantanti e dell'atto sessuale mimato durante la finale del Festival. L'accusa era quella di atti osceni in luogo pubblico. Oltre a questo, a creare polemica è stato anche il bacio che i due si sono scambiati sul palco. L'esposto, in particolare, era stato presentato dall'avvocato Luca Ghelfi per conto della Onlus, accompagnato da una nota di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, Carlo Giovanardi, ex ministro con delega alla Famiglia, e l'avvocato Valerio Cianciulli. Una petizione della Onlus aveva raccolto oltre 37 mila adesioni. Per i magistrati, però, il reato non esiste.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La procura della Repubblica di Imperia ha chiesto l’archiviazione dell’esposto di Pro Vita nei confronti di Fedez e… - repubblica : Per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo la Procura chiede l'archiviazione: 'Il reato non esiste' - ultimora_pol : L'associazione ultracattolica Pro Vita e Famiglia ha presentato un esposto in Procura contro Fedez e Rosa Chemical… - CinziacDeriu : RT @LucillaMasini: Bacio Fedez-Rosa Chemical a Sanremo, la Procura archivia: «Non c'è reato». Mannaggia, e adesso Adinolfi, Giovanardi e Pi… - OnlyHipStarr : RT @Moonlightshad1: Per dieci giorni il dibattito pubblico si è focalizzato su una scemenza come quella del bacio tra Fedez e Rosa Chemical… -