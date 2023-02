Fedez e Rosa Chemical: la Procura si pronuncia sul rapporto sessuale mimato a Sanremo (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’associazione Pro Vita & Famiglia insieme all’ex ministro Carlo Giovanardi ha presentato un esposto dopo il rapporto sessuale mimato tra Fedez e Rosa Chemical sul palco di Sanremo. La Procura l’ha archiviato non definendolo un reato. Fedez e Rosa Chemical: archiviato l’esposto per atti osceni Fedez e Rosa Chemical – Ph Daniele VenturelliNell’ultima puntata di Sanremo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical ha scatenato un eco mediatico non indifferente ma quello che ha scatenato feroci critiche è stato un “atto sessuale” mimato dai due cantanti. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’associazione Pro Vita & Famiglia insieme all’ex ministro Carlo Giovanardi ha presentato un esposto dopo iltrasul palco di. Lal’ha archiviato non definendolo un reato.: archiviato l’esposto per atti osceni– Ph Daniele VenturelliNell’ultima puntata diil bacio traha scatenato un eco mediatico non indifferente ma quello che ha scatenato feroci critiche è stato un “attodai due cantanti. ...

