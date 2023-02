Fedez e Chiara Ferragni, le foto insieme smentiscono la crisi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tra Fedez e Chiara Ferragni non sembrerebbe esserci nessuna crisi: la coppia, infatti, è stata vista insieme a cena, sorridente e innamorata. Vediamo insieme cosa sappiamo. Leggi su comingsoon (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tranon sembrerebbe esserci nessuna: la coppia, infatti, è stata vistaa cena, sorridente e innamorata. Vediamocosa sappiamo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - FranAltomare : La mancanza di storie di Fedez. L’assenza vicendevole di like. L’interruzione di questa bulimia comunicativa vicend… - silentt_cryy : Cioè chi è che tra di noi non influencer pubblica ogni giorno momenti familiari di continuo sui social? Penso quasi… - Moon13_me : RT @gioxy01: Chiara Ferragni sta facendo una figura pessima, ha bisogno di postare altrimenti i follower non le danno da mangiare.. intanto… -