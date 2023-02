Fedez diventa balbuziente, fan in allarme (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fedez torna su Instagram. Non parla della crisi con Chiara Ferragni, ma replica a delle accuse che gli sono arrivate in rete in merito a una sua opera di beneficenza. Fedez diventa balbuziente: “Scusate” Mentre, però, risponde alle critiche, il rapper dice: “Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 febbraio 2023)torna su Instagram. Non parla della crisi con Chiara Ferragni, ma replica a delle accuse che gli sono arrivate in rete in merito a una sua opera di beneficenza.: “Scusate” Mentre, però, risponde alle critiche, il rapper dice: “Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Da decenni attaccano il giornalismo che 'spia dal buco della serratura' delle stanze da letto. Ma se lo fa… - Korr62 : @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Fedez che da del frocio a tiziano ferro ma poi diventa paladino dei gay per vendere… - ggcripto : @AlessioIppolit Oggi ho scoperto di essere forse tra i 5 in Italia a non sapere chi è e a non aver guardato la roba… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: #Fedez e #ChiaraFerragni non si mostrano più insieme sui social. La crisi dei #Ferragnez diventa un mistero per il web.… - Aiphos2 : RT @vitaindiretta: #Fedez e #ChiaraFerragni non si mostrano più insieme sui social. La crisi dei #Ferragnez diventa un mistero per il web.… -