Fedez contro Selvaggia Lucarelli: "Sei diventata celebre per delle schifezze, non sarò mai peggiore di te" | VIDEO (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fedez contro Selvaggia Lucarelli: "Non sarò mai peggiore di te" VIDEO Continua il botta e risposta social tra Fedez e Selvaggia Lucarelli iniziato in seguito a un articolo della giornalista sul modo di fare beneficenza del cantante attraverso delle uova di Pasqua con la sua immagine e una donazione a una fondazione che fa capo all'imprenditore Carlo De Benedetti. Dopo una prima risposta di Fedez e la contro-replica di Selvaggia Lucarelli, il rapper ha postato tra le stories del suo profilo Instagram nuovi VIDEO nei quali si scaglia contro la reporter. "Se la signora Lucarelli avesse ...

