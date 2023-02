Fedez, che succede? Selvaggia Lucarelli lo attacca, lui replica ma inizia a balbettare (Di venerdì 24 febbraio 2023) Selvaggia Lucarelli indaga su un’iniziativa benefica firmata da Fedez. “Vi ricordate la storia del pandoro Ferragni promosso per fare beneficenza salvo poi (io) scoprire che in realtà Ferragni era pagata come testimonial e la cifra da devolvere non dipendeva da quanti pandori si vendevano ma era fissa? L’operazione ‘iniziativa commerciale con mescolata dentro un po’ di beneficenza comunicata in modo opaco’ continua – scrive la giornalista in una serie di Instagram Stories cui segue un articolo di approfondimento pubblicato sul “Fatto Quotidiano” – Sono sbarcate nei supermercati le uova by Fedez prodotte dall’azienda cremonese Walcor”. “Nemmeno al marketing sapevano come funzionasse la loro beneficenza” “Andando sul sito di Walcor – spiega – c’è poco e nulla. Come ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 24 febbraio 2023)indaga su un’tiva benefica firmata da. “Vi ricordate la storia del pandoro Ferragni promosso per fare beneficenza salvo poi (io) scoprire che in realtà Ferragni era pagata come testimonial e la cifra da devolvere non dipendeva da quanti pandori si vendevano ma era fissa? L’operazione ‘tiva commerciale con mescolata dentro un po’ di beneficenza comunicata in modo opaco’ continua – scrive la giornalista in una serie di Instagram Stories cui segue un articolo di approfondimento pubblicato sul “Fatto Quotidiano” – Sono sbarcate nei supermercati le uova byprodotte dall’azienda cremonese Walcor”. “Nemmeno al marketing sapevano come funzionasse la loro beneficenza” “Andando sul sito di Walcor – spiega – c’è poco e nulla. Come ...

