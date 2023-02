Fedez balbuzie improvvisa, il rapper mette tutti in ansia con dei video: ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 24 febbraio 2023) In questi giorni Fedez ha pubblicato delle Instagram Stories sul suo account personale in cui ha svelato di essere affetto da improvvisi problemi di balbuzie. Il rapper, infatti, ha cominciato a parlare in modo strano e del tutto insolito. Quest’oggi, poi, per replicare ad alcune accuse mosse da Selvaggia Lucarelli, il marito di Chiara Ferragni L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 24 febbraio 2023) In questi giorniha pubblicato delle Instagram Stories sul suo account personale in cui ha svelato di essere affetto da improvvisi problemi di. Il, infatti, ha cominciato a parlare in modo strano e del tutto insolito. Quest’oggi, poi, per replicare ad alcune accuse mosse da Selvaggia Lucarelli, il marito di Chiara Ferragni L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maryss84 : Quindi #Fedez starebbe sfruttando la balbuzie x deviare le polemiche xchè avrebbe potuto rispondere scrivendo, o pe… - pinklight22 : RT @ALWAYZY0U: ho la balbuzie da quando avevo 10 anni, so cosa si prova vedere #fedez che chiede scusa per questo mi ha spezzato il cuore è… - ventisei_marzo : Non lo so raga, stavolta guardando Fedez mi viene un colpo al cuore. La balbuzie, il tremore alle mani, questi due… - FinallyTheo : Molto strano che Fedez non abbia avuto il minimo problema di balbuzie per prendere per il culo Giordano. - zerkamiz : @simone_oberti @DrApocalypse Ma infatti io stavo commentando il tuo parere sulla balbuzie. Sull’affaire pandoro/uov… -