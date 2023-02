Fascismo: interrogazione Serracchiani-Pd Milano, 'aumento gravi episodi' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - “E' opportuno che le Istituzioni isolino e puniscano severamente ogni tentativo di ricostituzione di movimenti di ispirazione neofascista o neonazista”. E' quanto si legge nel testo di una interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell'Interno presentata dalla deputata Silvia Roggiani, segretaria metropolitana Pd Milano, e sottoscritta dalla capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani e dai deputati milanesi Peluffo, Quartapelle, Mauri, nella quale si chiede un'immediata e rigorosa condanna rispetto a quanto accaduto nella notte tra il 18 ed il 19 febbraio 2023 a Sesto San Giovanni, quando soggetti non ancora identificati hanno realizzato una grossa svastica in prossimità del Monumento al Deportato che celebra la memoria dei 570 cittadini deportati nei Campi di Concentramento. “Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - “E' opportuno che le Istituzioni isolino e puniscano severamente ogni tentativo di ricostituzione di movimenti di ispirazione neofascista o neonazista”. E' quanto si legge nel testo di unaparlamentare rivolta al ministro dell'Interno presentata dalla deputata Silvia Roggiani, segretaria metropolitana Pd, e sottoscritta dalla capogruppo Pd alla Camera Deborae dai deputati milanesi Peluffo, Quartapelle, Mauri, nella quale si chiede un'immediata e rigorosa condanna rispetto a quanto accaduto nella notte tra il 18 ed il 19 febbraio 2023 a Sesto San Giovanni, quando soggetti non ancora identificati hanno realizzato una grossa svastica in prossimità del Monumento al Deportato che celebra la memoria dei 570 cittadini deportati nei Campi di Concentramento. “Un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gecomhoe : Potrei tipo ripassare le date per l'interrogazione sul fascismo qui in tl - TarTassato : @fratotolo2 La #sinistra del #pd unita a denunciare il #fascismo che non c'è. E zitta sulle bandiere #urss e dell'a… - Yogaolic : #Milano Interrogazione Parlamentare cinisello Svastica Parco Nord Fascismo Polemica Verdi Sinistra Italiana - GiovannaAngelu2 : @repubblica Questo il fascismo !! Subito un’interrogazione parlamentare . - margheritabarc1 : @NFratoianni Fascisti? È sicuro? Ci spiega il “fascismo” cos’è? E poi delle minacce di morte a NORDIO,nessuna interrogazione parlamentare? ?? -