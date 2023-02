Fantastic Four, William Jackson Harper: "Diventare Reed Richards? Sarei interessato, ma l'idea mi terrorizza" (Di venerdì 24 febbraio 2023) William Jackson Harper, nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha ammesso di aver letto i commenti di chi sperava gli fosse stato assegnato il ruolo di Reed Richards in Fantastic Four. William Jackson Harper ha debuttato nel MCU in occasione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e, durante la promozione del film, ha commentato le ricorrenti ipotesi dei fan che speravano gli fosse stata assegnata la parte di Reed Richards, leader dei Fantastici Quattro. L'attore ha invece interpretato Quaz, un personaggio inedito che non esiste tra le pagine dei fumetti e possiede dei poteri telepatici. In Ant-Man and the Wasp: Quantumania si vede Quaz lottare con il gruppo che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023), nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha ammesso di aver letto i commenti di chi sperava gli fosse stato assegnato il ruolo diinha debuttato nel MCU in occasione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e, durante la promozione del film, ha commentato le ricorrenti ipotesi dei fan che speravano gli fosse stata assegnata la parte di, leader deii Quattro. L'attore ha invece interpretato Quaz, un personaggio inedito che non esiste tra le pagine dei fumetti e possiede dei poteri telepatici. In Ant-Man and the Wasp: Quantumania si vede Quaz lottare con il gruppo che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... st3fanoromani : @SuperTennisTv In molti hanno equiparato #Murray a big three facendolo diventare uno dei fantastic four, per me non… - GeekComicx : Mi fancast para Fantastic Four - Screenweek : Le ricerche per il cast di #FantasticFour inizieranno molto presto con il nuovo volto di Sue Storm… - Giuh_h : e quando in fantastic four 2 ci sarà la future foundation al completo than what? - zazoomblog : Fantastic Four Kevin Feige: Rappresenterà uno dei pilastri del MCU - #Fantastic #Kevin #Feige: -