Fango su Paolo, ammazzato dai compagni: Storace smaschera gli "antifascisti" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Indubbiamente coraggiosi. Sono usciti di notte, certi di non essere avvistati, e sono andati a prendere di petto sedi di destra a Roma prendendosela persino con una corona d'alloro in memoria di un martire di nome Paolo Di Nella. Sono i migliori esemplari di una congrega di teppisti che non hanno altra maniera di impegnare il tempo durante le ore piccole che aizzare lo scontro con il nemico. Erano incappucciati e armati di bombolette spray: l'altra notte, un gruppo di appartenenti al gruppo “antifascista romano” di “Scuole in Lotta”, ha imbrattato due sedi di organizzazioni di estrema destra a Roma dando anche alle fiamme la corona posta a ricordo di Di Nella. I teppisti hanno persino lasciato le loro impronte in un video postato sui social e messo in atto a poche ore dal 43esimo anniversario dell'omicidio di Valerio Verbano, militante di estrema sinistra ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Indubbiamente coraggiosi. Sono usciti di notte, certi di non essere avvistati, e sono andati a prendere di petto sedi di destra a Roma prendendosela persino con una corona d'alloro in memoria di un martire di nomeDi Nella. Sono i migliori esemplari di una congrega di teppisti che non hanno altra maniera di impegnare il tempo durante le ore piccole che aizzare lo scontro con il nemico. Erano incappucciati e armati di bombolette spray: l'altra notte, un gruppo di appartenenti al gruppo “antifascista romano” di “Scuole in Lotta”, ha imbrattato due sedi di organizzazioni di estrema destra a Roma dando anche alle fiamme la corona posta a ricordo di Di Nella. I teppisti hanno persino lasciato le loro impronte in un video postato sui social e messo in atto a poche ore dal 43esimo anniversario dell'omicidio di Valerio Verbano, militante di estrema sinistra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laura7721 : @Sara_fromArda Non è molto differente da john colleman. Non è attendibile perché?perché come tipico per far tacere… - anto_galli4 : RT @BugieAllaRovesc: Guardate cosa succede in Brasile qualche giorno dopo che hanno proiettato le bandiere della Turchia e della Siria sull… - paolo_solia : RT @NinaRicci_us: La mamma e il piccolo restano intrappolati nel fango. Durante i soccorsi, la mamma deve essere sedata perché non lascia a… - PLuma_y_Verdad : RT @BugieAllaRovesc: Guardate cosa succede in Brasile qualche giorno dopo che hanno proiettato le bandiere della Turchia e della Siria sull… - EleonoraGalafa1 : RT @BugieAllaRovesc: Guardate cosa succede in Brasile qualche giorno dopo che hanno proiettato le bandiere della Turchia e della Siria sull… -