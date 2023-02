Facchetti: «Inter-Porto gara non semplice. Inzaghi ritrova le sue certezze» (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’Inter ha ottenuto la vittoria a San Siro contro il Porto in Champions League e proprio, partendo da questo discorso, ha rilasciato Interessanti dichiarazioni Gianfelice Facchetti a SerieANews.com. Il figlio dell’ex gloria nerazzurra ha poi anche parlato delle certezze che Simone Inzaghi sta man mano ritrovando (vedi articolo). certezze ? Gianfelice Facchetti, figlio dell’ex gloria nerazzurra Giacinto Facchetti, ha parlato così dell’Inter: «Sapevamo che la partita dell’Inter contro il Porto non era semplice, i Portoghesi sono un avversario ostico e che fanno la propria partita. Era meglio avere due gol di vantaggio, ma anche questo ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’ha ottenuto la vittoria a San Siro contro ilin Champions League e proprio, partendo da questo discorso, ha rilasciatoessanti dichiarazioni Gianfelicea SerieANews.com. Il figlio dell’ex gloria nerazzurra ha poi anche parlato delleche Simonesta man manondo (vedi articolo).? Gianfelice, figlio dell’ex gloria nerazzurra Giacinto, ha parlato così dell’: «Sapevamo che la partita dell’contro ilnon era, ighesi sono un avversario ostico e che fanno la propria partita. Era meglio avere due gol di vantaggio, ma anche questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Facchetti: «Inter-Porto gara non semplice. Inzaghi ritrova le sue certezze» - internewsit : Facchetti: «Inter-Porto gara non semplice. Inzaghi ritrova le sue certezze» - - TramoMario : Mia intervista a @serieAnews_com a Gianfelice #Facchetti Dalla situazione in #ChampionsLeague di #Inter e #Napoli… - NapoliAddict : Facchetti jr: 'Inter, non solo la vittoria. Inzaghi ha un vantaggio. Occhio al Napoli in Champions' #Napoli… - serieAnews_com : Le parole di Facchetti jr ai microfoni di #SerieANews: dall'Inter al Napoli passando alla Juventus, tanti i temi an… -