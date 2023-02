Facce e look da Fashion Week | da Noemi a Melissa Satta | sono tutte a Milano

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La moda fa da calamita esi riempie di vip. Ladensa di appuntamenti ed eventi è un grande richiamo. E mentre gli esperti del settore analizzano le collezioni, la gente comune spulcia sui social i personaggi del cuore, portatori di nuove tendenze. Su Instagram impazza l’hashtag #MFW e non c’è influencer che non abbia già postato il proprio outfit scelto per parteciparvi. Ecco i nostri preferiti. Elisabetta GregoraciSempre accurata nello styling, Elisabetta Gregoraci va da Genny con un whiteche comprende crop-top e trasparenze, due grossi trend del momento. Sceglie lo stesso colore Natalia Paragoni: ladi quest’anno sarà per lei indimenticabile, visto che è in dolce attesa....