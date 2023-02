FÀ LA TUA SCELTA – WWE ELIMINATION CHAMBER 2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) NESSUN CAMBIO DI PIANOQuello che è accaduto a Montreal è esattamente quello che è accaduto a Clash Of The Castle.Sono cambiati gli avversari, sono cambiati gli idoli di casa, nel Regno Unito avevamo Drew McIntyre mentre in Canada abbiamo avuto Sami Zayn. La folla che incita a dovere il proprio beniamino sperando in quella vittoria miracolosa.Momenti in cui lo sfidante accarezza il sogno di sconfiggere Roman Reigns ma alla fine è il campione universale che torna a casa con le due cinture.Personalmente penso che sia giusto così.La partita a scacchi è ancora aperta perché il ruolo di Jey Uso è ancora un punto interrogativo.Ad ELIMINATION CHAMBER non ha avuto modo di agire ma è stato comunque determinante per il successo del Tribal Chief.Kevin Owens è intervenuto solo successivamente ma le sue intenzioni sono comunque ben evidenti.Passo ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 febbraio 2023) NESSUN CAMBIO DI PIANOQuello che è accaduto a Montreal è esattamente quello che è accaduto a Clash Of The Castle.Sono cambiati gli avversari, sono cambiati gli idoli di casa, nel Regno Unito avevamo Drew McIntyre mentre in Canada abbiamo avuto Sami Zayn. La folla che incita a dovere il proprio beniamino sperando in quella vittoria miracolosa.Momenti in cui lo sfidante accarezza il sogno di sconfiggere Roman Reigns ma alla fine è il campione universale che torna a casa con le due cinture.Personalmente penso che sia giusto così.La partita a scacchi è ancora aperta perché il ruolo di Jey Uso è ancora un punto interrogativo.Adnon ha avuto modo di agire ma è stato comunque determinante per il successo del Tribal Chief.Kevin Owens è intervenuto solo successivamente ma le sue intenzioni sono comunque ben evidenti.Passo ...

