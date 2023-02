F1 | Zhou e Alfa Romeo davanti nel day-2 di Test a Sakhir Leclerc e la Ferrari crescono sul passo

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Seconda giornata diufficiali 2023 che va ufficialmente in archivio aper la Formula Uno con il miglior tempo a sorpresa di Guanyucon l’, al termine di un day-2 molto intenso per tutti i team della griglia. 1’31?610 il crono firmato dal pilota cinese a circa mezz’ora dallo scadere, sfruttando al meglio le gomme soft (C5, la mescola più morbida della gamma Pirelli) nuove nella sua simulazione di qualifica.ha tolto la miglior prestazione di giornata al campione del mondo in carica Max Verstappen per soli 40 millesimi, girando però con due mescole di vantaggio rispetto ai top team. L’olandese della Red Bull, che tornerà in pista tra una settimana direttamente per le prove libere del Gran Premio, ha impressionato per velocità pura sul giro secco ma ...