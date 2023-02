F1 test Bahrain, Leclerc: “Effettuate diverse prove sul set-up, buoni riscontri anche se è presto” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha commentato le prestazioni della sua monoposto, in seguito al secondo di giorno di test in Bahrain. Queste le sue parole: “Abbiamo effettuato diverse prove oggi, focalizzandoci sul set-up e portando a casa un bel po’ di lavoro, anche se è presto per dare qualsiasi giudizio. È stato buono poter completare ancora parecchi giri e continueremo a spingere nell’analisi dei dati in vista dell’ultima giornata di test che ci attende domani”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il pilota della Ferrari, Charles, ha commentato le prestazioni della sua monoposto, in seguito al secondo di giorno diin. Queste le sue parole: “Abbiamo effettuatooggi, focalizzandoci sul set-up e portando a casa un bel po’ di lavoro,se èper dare qualsiasi giudizio. È stato buono poter completare ancora parecchi giri e continueremo a spingere nell’analisi dei dati in vista dell’ultima giornata diche ci attende domani”. SportFace.

