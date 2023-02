F1: test Bahrain, Ferrari di Sainz davanti a tutti al mattino (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Ferrari guidata da Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo al termine della sessione mattutina, nella seconda giornata dei test ufficiali che la Formula 1 sta svolgendo sul circuito di Sakhir, in ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Laguidata da Carlosha ottenuto il miglior tempo al termine della sessione mattutina, nella seconda giornata deiufficiali che la Formula 1 sta svolgendo sul circuito di Sakhir, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - SkySportF1 : Buongiorno con la F1! Parte la seconda giornata di test in Bahrain SEGUI LA DIRETTA SU YOUTUBE ?… - SkySportF1 : Ferrari davanti a tutti nel Day-2 in Bahrain LIVE SU YOUTUBE ? - lclrcsnz : io non voglio saper nulla di questi test in bahrain perché qua su twitter mi fate cagare addosso madonna - LucianoYoma : RT @danielesparisci: Test F1 in Bahrain,a ggiornamenti in tempo reale da Sakhir. Sarà interessante vedere la simulazione di gara di Leclerc… -