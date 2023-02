F1 test Bahrain 2023, seconda giornata: risultati, classifica e tempi, Zhou miglior tempo davanti a Verstappen (Di venerdì 24 febbraio 2023) Proseguono i test di F1 in Bahrain con il day 2, ecco i risultati con la classifica e i tempi di oggi. Nella seconda giornata di prove sul circuito del Sakhir, dove fra pochi giorni scatterà il Mondiale con la prima gara, a sorpresa è Guanyu Zhou su Alfa Romeo. 133 giri per lui in pista anche al mattino, ma è nella sessione pomeridiana che il cinese tira fuori dal cilindro un super tempo (con gomma rossa) in 1.31.610. Beffato dunque Max Verstappen, con le gomme gialle era riuscito a trovare un gran crono di 1.31.650, rifilando più di mezzo secondo a Fernando Alonso e un secondo pieno a Charles Leclerc, che non fa meglio di Carlos Sainz. Lo spagnolo è sesto al mattino, il monegasco si piazza in ottava posizione non ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Proseguono idi F1 incon il day 2, ecco icon lae idi oggi. Nelladi prove sul circuito del Sakhir, dove fra pochi giorni scatterà il Mondiale con la prima gara, a sorpresa è Guanyusu Alfa Romeo. 133 giri per lui in pista anche al mattino, ma è nella sessione pomeridiana che il cinese tira fuori dal cilindro un super(con gomma rossa) in 1.31.610. Beffato dunque Max, con le gomme gialle era riuscito a trovare un gran crono di 1.31.650, rifilando più di mezzo secondo a Fernando Alonso e un secondo pieno a Charles Leclerc, che non fa meglio di Carlos Sainz. Lo spagnolo è sesto al mattino, il monegasco si piazza in ottava posizione non ...

