F1, risultati e classifica Test Sakhir 2023: day2. Zhou al comando, la Ferrari non scopre le carte (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si è chiusa la seconda giornata di Test di F1 a Sakhir: in Bahrain oggi miglior tempo di Guanyu Zhou con l’Alfa Romeo in 1’31?610 con le gomme soft. Alle sue spalle il campione del mondo in carica Max Verstappen, staccato di soli 40 millesimi con due mescole di svantaggio. La Ferrari con Charles Leclerc non ha cercato il tempo, chiudendo così in ottava piazza a 1.115 dalla vetta. Gioia Aston Martin con Fernando Alonso 3° a 595 millesimi dalla vetta con gomme medie (a parità di mescola con i top team). Quarta l’AlphaTauri di Nyck De Vries a 612 millesimi con gomme C4 e quinta la Haas di Nico Hulkenberg a 856 millesimi con il compound più morbido (C5). Mercedes fermata nella sessione pomeridiana da un problema idraulico che ha costretto George Russell a terminare il lavoro con un’ora e mezza di anticipo. F1, ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si è chiusa la seconda giornata didi F1 a: in Bahrain oggi miglior tempo di Guanyucon l’Alfa Romeo in 1’31?610 con le gomme soft. Alle sue spalle il campione del mondo in carica Max Verstappen, staccato di soli 40 millesimi con due mescole di svantaggio. Lacon Charles Leclerc non ha cercato il tempo, chiudendo così in ottava piazza a 1.115 dalla vetta. Gioia Aston Martin con Fernando Alonso 3° a 595 millesimi dalla vetta con gomme medie (a parità di mescola con i top team). Quarta l’AlphaTauri di Nyck De Vries a 612 millesimi con gomme C4 e quinta la Haas di Nico Hulkenberg a 856 millesimi con il compound più morbido (C5). Mercedes fermata nella sessione pomeridiana da un problema idraulico che ha costretto George Russell a terminare il lavoro con un’ora e mezza di anticipo. F1, ...

