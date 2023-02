F1, problema tecnico per Russell: la Mercedes si ferma nei Test e Wolff ci resta male – VIDEO (Di venerdì 24 febbraio 2023) A poco più di un’ora e mezza dalla conclusione della seconda giornata dei Test in Bahrain della F1, George Russell ha accusato problemi di idraulica sulla sua Mercedes, non riuscendo ad utilizzare il cambio e poi non potendo impedire l’innesto dell’antistallo. Subito le telecamere sono andate a cercare il volto di Toto Wolff, che cercava di capire dalle immagini cosa stesse accadendo. F1, Toto Wolff fa pretattica: “Ferrari più veloce del 2022. Mercedes da Mondiale? Non sono ottimista” VIDEO PROBLEMI IDRAULICI PER Russell Foto: LPS DPPI Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) A poco più di un’ora e mezza dalla conclusione della seconda giornata deiin Bahrain della F1, Georgeha accusato problemi di idraulica sulla sua, non riuscendo ad utilizzare il cambio e poi non potendo impedire l’innesto dell’antistallo. Subito le telecamere sono andate a cercare il volto di Toto, che cercava di capire dalle immagini cosa stesse accadendo. F1, Totofa pretattica: “Ferrari più veloce del 2022.da Mondiale? Non sono ottimista”PROBLEMI IDRAULICI PERFoto: LPS DPPI

