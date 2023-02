F1 oggi in tv | Test Sakhir 2023 | orari 24 febbraio | programma | canale | streaming

(Di venerdì 24 febbraio 2023), venerdì 24, andrà in scena la seconda giornata didi F1 sul circuito di, in Bahrain. I team continueranno nel lorodi lavoro, accumulando dati e comprendendo al meglio la propria macchina. Si scenderà in pista a partire dalle 08.00 italiane per girare fino alle 12.15. Ci sarà una pausa pranzo di un’ora e si riprenderà alle 13.15 fino alle 19.30. La Ferrari va a caccia di risposte sul suo status in termini di prestazione. Il day-1 ha alimentato non pochi dubbi sulla bontà della SF-23. La monoposto è apparsa molto nervosa soprattutto sul posteriore e, in particolare, il monegasco Charles Leclerc non è riuscito a trovare la prestazione che avrebbe desiderato. Vedremo se quest’ci saranno dei miglioramenti o se si dovrà fare i conti con la questione ...

Oggi, venerdì 24 febbraio, andrà in scena la seconda giornata di test di F1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. I team continueranno nel loro programma di lavoro, accumulando dati e comprendendo al