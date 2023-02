F1, Max Verstappen: “Sono soddisfatto, mi sento a mio agio con la macchina e posso spingere” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Max Verstappen chiude i suoi test pre-stagionali a Sakhir in vista del Mondiale di Formula Uno 2023 con una giornata di anticipo rispetto agli altri competitor, infatti domani cederà il posto al compagno di squadra messicano Sergio Perez al volante della RB19. L’olandese della Red Bull, campione iridato in carica, può ritenersi assolutamente soddisfatto per i primi collaudi alla guida della nuova monoposto. Il figlio di Jos ha infatti impressionato sia sul giro secco che soprattutto nella simulazione di passo gara con dei long-run molto costanti e veloci: “Oggi ci siamo concentrati sui piccoli dettagli, abbiamo fatto piccoli passi in avanti. Anche oggi la vettura ha risposto bene ad ogni test. Abbiamo abbastanza informazioni per il prossimo weekend, ma anche per le gare successive“. “Sono molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maxchiude i suoi test pre-stnali a Sakhir in vista del Mondiale di Formula Uno 2023 con una giornata di anticipo rispetto agli altri competitor, infatti domani cederà il posto al compagno di squadra messicano Sergio Perez al volante della RB19. L’olandese della Red Bull, campione iridato in carica, può ritenersi assolutamenteper i primi collaudi alla guida della nuova monoposto. Il figlio di Jos ha infatti impressionato sia sul giro secco che soprattutto nella simulazione di passo gara con dei long-run molto costanti e veloci: “Oggi ci siamo concentrati sui piccoli dettagli, abbiamo fatto piccoli passi in avanti. Anche oggi la vettura ha risposto bene ad ogni test. Abbiamo abbastanza informazioni per il prossimo weekend, ma anche per le gare successive“. “molto ...

