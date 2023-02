F1, Lewis Hamilton: “Mattinata difficile, abbiamo molto lavoro in programma domani” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Bilancio decisamente negativo in casa Mercedes al termine della seconda giornata dei test ufficiali pre-stagionali a Sakhir in vista della tappa inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2023. Lewis Hamilton e George Russell, pur non effettuando vere e proprie simulazioni di qualifica con gomme morbide e poca benzina a bordo, hanno fatto fatica a trovare buoni tempi sul giro secco riscontrando difficoltà importanti anche sul passo. Soprattutto il sette volte iridato ha dovuto fare i conti con una W14 davvero instabile al posteriore e quindi sbilanciata con le alte temperature affrontate nella sessione mattutina. “È stata una Mattinata difficile. Le temperature elevate hanno reso impegnativo il nostro lavoro, con il surriscaldamento delle gomme che spesso vediamo qui in Bahrein“, spiega il Re ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Bilancio decisamente negativo in casa Mercedes al termine della seconda giornata dei test ufficiali pre-stagionali a Sakhir in vista della tappa inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2023.e George Russell, pur non effettuando vere e proprie simulazioni di qualifica con gomme morbide e poca benzina a bordo, hanno fatto fatica a trovare buoni tempi sul giro secco riscontrando difficoltà importanti anche sul passo. Soprattutto il sette volte iridato ha dovuto fare i conti con una W14 davvero instabile al posteriore e quindi sbilanciata con le alte temperature affrontate nella sessione mattutina. “È stata una. Le temperature elevate hanno reso impegnativo il nostro, con il surriscaldamento delle gomme che spesso vediamo qui in Bahrein“, spiega il Re ...

