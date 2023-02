F1, Ferrari: dal motore la risposta più incoraggiante. Super velocità di punta. E l’Alfa Romeo… (Di venerdì 24 febbraio 2023) Segnali positivi in casa Ferrari. La seconda giornata dei test di F1 a Sakhir, in Bahrain, sembrerebbero regalare un sorriso, dopo qualche perplessità emersa nel pomeriggio di ieri. La Rossa ha terminato il day-2 con lo spagnolo Carlos Sainz in sesta posizione a 0.876, mentre il monegasco Charles Leclerc ha terminato in ottava a 1.115. Il migliore è stato il cinese Zhou Guanyu che con l’Alfa Romeo motorizzata Ferrari ha ottenuto il miglior tempo di 1:31.610 a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) di 0.040 e lo spagnolo Fernando Alonso di 0.595 su Aston Martin. Da sottolineare come Zhou abbiamo ottenuto il miglior riscontro grazie all’uso di mescole morbide, contrariamente agli altri che hanno girato per lo più con le medie. Una buona notizia, comunque, per la scuderia di Maranello, tenendo conto che una vettura dotata del ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Segnali positivi in casa. La seconda giornata dei test di F1 a Sakhir, in Bahrain, sembrerebbero regalare un sorriso, dopo qualche perplessità emersa nel pomeriggio di ieri. La Rossa ha terminato il day-2 con lo spagnolo Carlos Sainz in sesta posizione a 0.876, mentre il monegasco Charles Leclerc ha terminato in ottava a 1.115. Il migliore è stato il cinese Zhou Guanyu che conRomeo motorizzataha ottenuto il miglior tempo di 1:31.610 a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) di 0.040 e lo spagnolo Fernando Alonso di 0.595 su Aston Martin. Da sottolineare come Zhou abbiamo ottenuto il miglior riscontro grazie all’uso di mescole morbide, contrariamente agli altri che hanno girato per lo più con le medie. Una buona notizia, comunque, per la scuderia di Maranello, tenendo conto che una vettura dotata del ...

