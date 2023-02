F1, Charles Leclerc: “La macchina è migliore dell’anno scorso. Ieri abbiamo ottenuto tutti i dati che volevamo” (Di venerdì 24 febbraio 2023) La prima giornata dei test della F1 a Sakhir ha visto Charles Leclerc mettere insieme 64 giri, concludendo con il quarto tempo assoluto alle spalle di uno scatenato Max Verstappen. Per il pilota monegasco è stato un esordio di lavoro soprattutto, di ricerca dei limiti della macchina, senza forse badare completamente alla prestazione. Ai microfoni di Sky Sport Leclers ha parlato del suo debutto: “Alla fine sono dei test e quindi c’è sempre un compromesso. Sapevo del programma e quindi non era una sorpresa. Non ci sono assolutamente problemi. Ieri era una giornata dedicata a fare un grande scan di tutte le opzioni che abbiamo avuto ed è stata sicuramente positiva. Non c’è assolutamente da preoccuparsi” Una giornata di lavoro come detto quella di Ieri, con la Ferrari ed il monegasco che ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) La prima giornata dei test della F1 a Sakhir ha vistomettere insieme 64 giri, concludendo con il quarto tempo assoluto alle spalle di uno scatenato Max Verstappen. Per il pilota monegasco è stato un esordio di lavoro soprattutto, di ricerca dei limiti della, senza forse badare completamente alla prestazione. Ai microfoni di Sky Sport Leclers ha parlato del suo debutto: “Alla fine sono dei test e quindi c’è sempre un compromesso. Sapevo del programma e quindi non era una sorpresa. Non ci sono assolutamente problemi.era una giornata dedicata a fare un grande scan di tutte le opzioni cheavuto ed è stata sicuramente positiva. Non c’è assolutamente da preoccuparsi” Una giornata di lavoro come detto quella di, con la Ferrari ed il monegasco che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapoelkann_ : In bocca al lupo alla Scuderia Ferrari e Nostri Grandi Piloti Charles @Charles_Leclerc and Carlos @Carlossainz55… - F1 : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Mamma mia ?? - _Francescaa_06 : RT @charles_lefast: charles intervistato da mara era qualcosa che SAPEVO MI FOSSE MANCATO TANTISSIMO quando ha detto “poi l’anno prossimo… - OA_Sport : F1, Charles Leclerc: “La macchina è migliore dell’anno scorso. Ieri abbiamo ottenuto tutti i dati che volevamo” - - _Francescaa_06 : RT @Saetta_McQueen: Leclerc “la macchina sembra migliore dell’anno scorso, vedremo l’anno prossimo ehm no settimana prossima!” Charles ti… -