F1 | Charles Leclerc | “Focus sul set-up | tante prove | ma è presto per giudicare”

Charles Leclerc si è reso protagonista di una buona seconda giornata di Test F1 sul circuito del Sakhir, dove nel weekend del 3-5 marzo andrà in scena il GP del Bahrain, prima tappa del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco ha infatti inanellato un passo gara di tutto rispetto al volante della sua Ferrari, firmando 18 giri sul piede dell'1:37-1:38 e facendo capire che il distacco da Max Verstappen non è così elevato come poteva sembrare ieri. La monoposto della Scuderia di Maranello si è ben comportata con la mescola C1 sulla lunga distanza, ma che c'è stata qualche criticità con le C3 in termini di degrado e di sottosterzo. L'alfiere del Cavallino Rampante ha terminato all'ottavo posto nella classifica dei tempi (non ha cercato il crono in maniera maniacale), segno che c'è ancora del lavoro da fare: domani andrà in scena l'ultima sessione di Test

