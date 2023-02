F1, Carlos Sainz rivela: “Non stiamo spingendo al limite. Di sicuro lenti non siamo…” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Cala il sipario sul Day-2 dei Test pre-stagionali di Sakhir (Bahrein) e gli spunti di interesse non mancano. Il Mondiale di Formula Uno 2023 è ormai alle porte e come si suol dire ormai “le chiacchiere stanno a zero”. Manca solamente la giornata di lavoro di domani poi, tra una settimana, si inizierà davvero a fare sul serio. Anche se piloti e scuderie amano nascondersi in occasione delle prove invernali, diverse analisi accurate si posso fare, si faranno e sono già state fatte. Le più interessanti, ovviamente, quelle che riguardano casa Ferrari. Se, infatti, la Red Bull sembra la normale prosecuzione della vettura dominante del 2022, per il resto del gruppo le variabili non mancano. Max Verstappen sta portando la sua monoposto ai livelli che tutti ci aspettavamo, sia sul giro secco sia, soprattutto, sul passo gara. La RB19, infatti, sta mettendo in mostra una costanza di rendimento ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Cala il sipario sul Day-2 dei Test pre-stagionali di Sakhir (Bahrein) e gli spunti di interesse non mancano. Il Mondiale di Formula Uno 2023 è ormai alle porte e come si suol dire ormai “le chiacchiere stanno a zero”. Manca solamente la giornata di lavoro di domani poi, tra una settimana, si inizierà davvero a fare sul serio. Anche se piloti e scuderie amano nascondersi in occasione delle prove invernali, diverse analisi accurate si posso fare, si faranno e sono già state fatte. Le più interessanti, ovviamente, quelle che riguardano casa Ferrari. Se, infatti, la Red Bull sembra la normale prosecuzione della vettura dominante del 2022, per il resto del gruppo le variabili non mancano. Max Verstappen sta portando la sua monoposto ai livelli che tutti ci aspettavamo, sia sul giro secco sia, soprattutto, sul passo gara. La RB19, infatti, sta mettendo in mostra una costanza di rendimento ...

