F1 | Carlos Sainz è il più veloce al mattino nel day-2 dei test di Sakhir Sorpresa Williams | ottimi long-run per Red Bull

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La sessione mattutina della seconda giornata deiufficiali pre-stagionali della Formula Uno ain vista del Mondiale 2023 si è conclusa con il miglior tempo assoluto di, che si è dimostrato il piùdel lotto in condizioni di caldo estremo nel deserto del Bahrein. Ferrari davanti a tutti dunque in 1’32?486 almeno per quanto riguarda il giro secco, ma alcuni team non sono andati alla ricerca della prestazione pura. Le prime ore del day-2 hanno visto infatti tante simulazioni di gara con alto carico di carburante a bordo, con l’unica eccezione legata probabilmente allache si è concentrata sui time-attack con tutte le mescole Pirelli a disposizione. Il rookie americano Logan Sargeant ne ha approfittato per issarsi in seconda piazza a soli 63 ...