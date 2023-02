Everton – Aston Villa – ultime notizie e possibili formazioni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alla ricerca della terza vittoria consecutiva in casa in Premier League sotto la guida di Sean Dyche, l’Everton accoglie l’Aston Villa a Goodison Park sabato 25 febbraio pomeriggio. I Toffees hanno alimentato le loro speranze di sopravvivenza con un successo per 1-0 sul Leeds United, mentre gli uomini di Unai Emery hanno subito una drammatica sconfitta per 4-2 contro l’Arsenal, leader del campionato. Il calcio di inizio di Everton – Aston Villa è previsto alle 16 Anteprima della partita Everton – Aston Villa a che punto sono le due squadre Everton Insistendo sul fatto che si riferiva al suo sensazionale colpo contro il Leeds lo scorso fine settimana, il capitano dell’Everton Seamus Coleman ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alla ricerca della terza vittoria consecutiva in casa in Premier League sotto la guida di Sean Dyche, l’accoglie l’a Goodison Park sabato 25 febbraio pomeriggio. I Toffees hanno alimentato le loro speranze di sopravvivenza con un successo per 1-0 sul Leeds United, mentre gli uomini di Unai Emery hanno subito una drammatica sconfitta per 4-2 contro l’Arsenal, leader del campionato. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreInsistendo sul fatto che si riferiva al suo sensazionale colpo contro il Leeds lo scorso fine settimana, il capitano dell’Seamus Coleman ha ...

