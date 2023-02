EuroScherma Cadetti | l’Italia a Tallinn chiude la rassegna con nove medaglie

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 febbraio 2023)con una splendida doppietta d’oro, che vale anche il trionfo azzurrino nelre Under 17, la prima metà dell’Europeo giovanile di, quella dedicata alla categoria. Il venerdì sulle pedane estoni, infatti, ha visto il Tricolore issarsi sul gradino più alto del podio per due volte: merito delle squadre maschili di fioretto e sciabola, protagoniste di prestazioni entusiasmanti, degnamente sancite dalle note dell’Inno di Mameli. La prima medaglia d’oro di giornata è stata firmata dalla formazione azzurrina dei fiorettisti, che ha battuto in finale la Gran Bretagna per 45-36. Il quartetto composto da Fernando Scalora, Mattia De Cristofaro, Elia Pasin e Jacopo Poggio ha iniziato il suo percorso battendo la Grecia nel tabellone dei 16 con il ...