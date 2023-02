Europa League, tutti i sorteggi degli ottavi di finale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nemmeno il tempo di festeggiare il passaggio del turno che alle ore 12 è già tempo di conoscere il proprio destino per Roma e Juventus in Europa League Nemmeno il tempo di festeggiare il passaggio del turno che alle ore 12 è già tempo di conoscere il proprio destino per Roma e Juventus in Europa League. Le due italiane sapranno quale sarà la loro avversaria agli ottavi di finale della competizione. Di seguito le squadre teste di serie e le qualificate dagli spareggi: TESTE DI SERIE: Arsenal (ING), Betis (SPA), Fenerbahçe (TUR), Ferencváros (HUN), Feyenoord (OLA), Friburgo (GER), Real Sociedad (SPA) e Union Saint-Gilloise (BEL). VINCITRICI SPAREGGI: Juventus (ITA), Roma (ITA), Union Berlin (GER), Manchester United (ING), Bayer Leverkusen (GER), Siviglia (SPA), Shakhtar Donetsk (UKR) ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nemmeno il tempo di festeggiare il passaggio del turno che alle ore 12 è già tempo di conoscere il proprio destino per Roma e Juventus inNemmeno il tempo di festeggiare il passaggio del turno che alle ore 12 è già tempo di conoscere il proprio destino per Roma e Juventus in. Le due italiane sapranno quale sarà la loro avversaria aglididella competizione. Di seguito le squadre teste di serie e le qualificate dagli spareggi: TESTE DI SERIE: Arsenal (ING), Betis (SPA), Fenerbahçe (TUR), Ferencváros (HUN), Feyenoord (OLA), Friburgo (GER), Real Sociedad (SPA) e Union Saint-Gilloise (BEL). VINCITRICI SPAREGGI: Juventus (ITA), Roma (ITA), Union Berlin (GER), Manchester United (ING), Bayer Leverkusen (GER), Siviglia (SPA), Shakhtar Donetsk (UKR) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Affronteremo il @scfreiburg negli ottavi di Europa League ???? - OptaPaolo : 11 - La #Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizion… - IFTVofficial : All 4 Italians teams qualified for the next rounds of Europa and Conference League today. ? Juventus 4-1 Nantes ?… - Marii_annaax06 : RT @juventusfc: Affronteremo il @scfreiburg negli ottavi di Europa League ???? - Edohardwell : RT @MatthijsPog: Non esiste proprio cagarci sotto del Friburgo, ho già letto qualche commento. Queste sono squadre da pisciare in testa se… -