Europa League, Roma - Real Sociedad e Juve - Friburgo agli ottavi. Ora tocca a Lazio e Fiorentina in Conference (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma - Real Sociedad, biglietti in vendita da oggi Roma - Real Sociedad Juventus - Friburgo Le insidie per la Lazio Roma, le possibili avversarie Conference League, dove vedere il sorteggio 2023 - 02 -... Leggi su leggo (Di venerdì 24 febbraio 2023), biglietti in vendita da oggintus -Le insidie per la, le possibili avversarie, dove vedere il sorteggio 2023 - 02 -...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Affronteremo il @scfreiburg negli ottavi di Europa League ???? - OptaPaolo : 11 - La #Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizion… - IFTVofficial : All 4 Italians teams qualified for the next rounds of Europa and Conference League today. ? Juventus 4-1 Nantes ?… - GraziaG7 : RT @juventusfc: Affronteremo il @scfreiburg negli ottavi di Europa League ???? - ILOVEPACALCIO : Europa League (ottavi) Il programma completo dopo i sorteggi - Ilovepalermocalcio -