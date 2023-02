Europa League, pericolo Arsenal negli ottavi di finale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oggi alle ore 12 andrà in scena il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League, per Roma e Juventus c’è il pericolo Arsenal Oggi alle ore 12 andrà in scena il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League, per Roma e Juventus c’è il pericolo Arsenal. I Gunners sono la squadra da evitare ai sorteggi, le italiane sperano di schivare i ragazzi di Arteta, la sfida più complicata del lotto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oggi alle ore 12 andrà in scena il sorteggio per glididi, per Roma e Juventus c’è ilOggi alle ore 12 andrà in scena il sorteggio per glididi, per Roma e Juventus c’è il. I Gunners sono la squadra da evitare ai sorteggi, le italiane sperano di schivare i ragazzi di Arteta, la sfida più complicata del lotto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

