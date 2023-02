Europa League, le squadre qualificate per gli ottavi di finale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si sono giocati i ritorni degli spareggi dell’Europa League e sono otto le squadre che hanno superato il turno e sono giunte agli ottavi Si sono giocati i ritorni degli spareggi dell’Europa League e sono otto le squadre che hanno superato il turno e sono giunte agli ottavi. Raggiungo gli ottavi di finale della competizione: lo Sporting Lisbona, dopo aver battuto in trasferta il Midtjylland, la Juventus con la netta vittoria sul Nantes e il Siviglia nonostante la sconfitta di Eindhoven. Il Bayer Leverkusen supera il Monaco ai rigori. Nelle partite delle 21 hanno vinto: il Manchester United che ha eliminato il Barcellona. La Roma ha ribaltato il Salisburgo e l’Union Berlino ha superato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si sono giocati i ritorni degli spareggi dell’e sono otto leche hanno superato il turno e sono giunte agliSi sono giocati i ritorni degli spareggi dell’e sono otto leche hanno superato il turno e sono giunte agli. Raggiungo glididella competizione: lo Sporting Lisbona, dopo aver battuto in trasferta il Midtjylland, la Juventus con la netta vittoria sul Nantes e il Siviglia nonostante la sconfitta di Eindhoven. Il Bayer Leverkusen supera il Monaco ai rigori. Nelle partite delle 21 hanno vinto: il Manchester United che ha eliminato il Barcellona. La Roma ha ribaltato il Salisburgo e l’Union Berlino ha superato ...

