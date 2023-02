Europa League, le regole per il sorteggio degli ottavi (Di venerdì 24 febbraio 2023) regole sorteggio Europa League – E’ tutto pronto per il sorteggio che definirà gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League. Un turno che vedrà ancora impegnate le formazioni italiane – Juventus e Roma – uscite vincitrici dai rispettivi playoff contro Nantes e Salisburgo. Il rischio di incroci complicati c’è, ma con un po’ L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 febbraio 2023)– E’ tutto pronto per ilche definirà gli accoppiamentidi finale di. Un turno che vedrà ancora impegnate le formazioni italiane – Juventus e Roma – uscite vincitrici dai rispettivi playoff contro Nantes e Salisburgo. Il rischio di incroci complicati c’è, ma con un po’ L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 11 - La #Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizion… - juventusfc : ?? I convocati per l'Europa League ?? #NANJUV #UEL - IFTVofficial : All 4 Italians teams qualified for the next rounds of Europa and Conference League today. ? Juventus 4-1 Nantes ?… - imscorpjo : @musagete10 con o senza europa league dobbiamo fare bene in campionato - ROA9317 : RT @IFTVofficial: All 4 Italians teams qualified for the next rounds of Europa and Conference League today. ? Juventus 4-1 Nantes ? Roma… -