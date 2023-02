Europa League, le possibili avversarie di Juve e Roma agli ottavi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Europa League possibili avversarie italiane – Si sono conclusi gli spareggi per centrare la qualificazione agli ottavi di finale dell’Europa League. Per entrambe le italiane impegnate, Juventus e Roma, è stata decisiva la vittoria nella gara di ritorno. Successi netti e senza subire gol, con i bianconeri trascinati da un super Di Maria, autore di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 febbraio 2023)italiane – Si sono conclusi gli spareggi per centrare la qualificazionedi finale dell’. Per entrambe le italiane impegnate,ntus e, è stata decisiva la vittoria nella gara di ritorno. Successi netti e senza subire gol, con i bianconeri trascinati da un super Di Maria, autore di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? I convocati per l'Europa League ?? #NANJUV #UEL - OptaPaolo : 11 - La #Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizion… - IFTVofficial : All 4 Italians teams qualified for the next rounds of Europa and Conference League today. ? Juventus 4-1 Nantes ?… - kekko_molise87 : @MCriscitiello Se #Allegri dovesse per sbaglio vincere l'Europa League, gli farete gli stessi complimenti che fate… - OnoMoreTime : RT @tvdellosport: Lo striscione contro la Juventus ?? «Club del baro, della disonestà e della condanna. Da 27 anni sempre lo stesso leitmo… -