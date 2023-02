Europa League | le avversarie di Juve e Roma agli ottavi di finale

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono state sorteggiate le squadre che affronterannontus eneglididiAlle 12 a Nyon è andato in scena il sorteggio per glididintus esi sono qualificati vincendo i rispettivi spareggi contro Nantes e Red Bull Salisburgo. Di seguito ledelle due italiane.ntus-Friburgo-Real Sociedad L'articolo proviene da Calcio News 24.

juventusfc : Affronteremo il @scfreiburg negli ottavi di Europa League ???? - OptaPaolo : 11 - La #Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizion… - TuttoMercatoWeb : Sorteggio complicato per la Roma in Europa League: agli ottavi di finale c'è la Real Sociedad

Sorride la Juventus , meno la Roma : il sorteggio degli ottavi di finale dieffettuato dalla Uefa ha abbinato i bianconeri ai tedeschi del Friburgo, mentre i giallorossi dovranno vedersela con gli spagnoli della Real Sociedad ., Juventus - Friburgo ...su Dnipro - 1 (spareggi) Passata stagione : N/D (prima stagione indal 2018/19) Miglior piazzamento in Coppa UEFA/: fase a gironi (2011/12, 2018/19, 2022/23) Anderlecht (BEL) ...

