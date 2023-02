Europa League, la Roma conquista gli ottavi: battuto il Salisburgo 2-0 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si è concluso da diversi minuti il duello, in scena allo Stadio Olimpico, tra la Roma e il Salisburgo, valido per la qualificazione agli ottavi di Europa League. Sul finire del primo tempo la formazione giallorossa è riuscita a ribaltare il risultato della gara andata in scena in Austria grazie alla rete di Andrea Belotti al trentatreesimo minuto di gioco e a quella di Paulo Dybala al quarantesimo. Nella seconda parte della sfida i padroni di casa riescono a mantenere inalterato il proprio vantaggio sfiorando anche il gol del 3-0. Ciononostante, in virtù del gol di scarto nei due match, i capitolini sono riusciti ugualmente a conquistare il passaggio alla fase successiva. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si è concluso da diversi minuti il duello, in scena allo Stadio Olimpico, tra lae il, valido per la qualificazione aglidi. Sul finire del primo tempo la formazione giallorossa è riuscita a ribaltare il risultato della gara andata in scena in Austria grazie alla rete di Andrea Belotti al trentatreesimo minuto di gioco e a quella di Paulo Dybala al quarantesimo. Nella seconda parte della sfida i padroni di casa riescono a mantenere inalterato il proprio vantaggio sfiorando anche il gol del 3-0. Ciononostante, in virtù del gol di scarto nei due match, i capitolini sono riusciti ugualmente are il passaggio alla fase successiva. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

