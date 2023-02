Europa League, la Juve agli ottavi pesca il Friburgo. Per la Roma ecco la Real Sociedad (Di venerdì 24 febbraio 2023) Juventus - Friburgo e Roma - Real Sociedad . E' questo il verdetto del sorteggio degli ottavi di Europa League per le due squadre italiane. La Juventus giocherà la gara di andata degli ottavi di finale... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 24 febbraio 2023)ntus -. E' questo il verdetto del sorteggio deglidiper le due squadre italiane. Lantus giocherà la gara di andata deglidi finale...

